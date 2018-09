© RIPRODUZIONE RISERVATA

Travolto da un'auto pirata oppure caduto mentre pedalava. Sono in corso indagini per accertare la dinamica di un incidente nel quale stamani è rimasto gravemente ferito un ciclista di 46 anni di Lecce. L'uomo è ricoverato in Rianimazione al "Vito Fazzi", è in coma. A soccorrerlo per primi sono stati alcuni automobilisti che hanno notato il ciclista a terra, in una pozza di sangue, sul cavalcavia che dalla Lecce-San Cataldo conduce allo stadio di Via del Mare. La bicicletta era poco lontana dall'uomo.