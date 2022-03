Incidente in città, auto contro scooter: 21enne in ospedale in codice rosso. Alcol test per i conducenti

Sarà l'acol test a stabilire se tra le cause dell'incidente che si è verificato nel primo pomeriggio in centro a Lecce tra un'auto e uno scooter di grossa ciclindrata - all'intersezione tra Via Lubello e Via di Pettorano - possa esserci la guida in stato di ebrezza. Tra le ipotesi anche l'asfalto reso viscido a causa della pioggia. Nello schianto ad avere la peggio è stato il conducente della moto: un ragazzo classe 2001 residente a Sternatia. Alla guida dell'auto, invece, un 36enne residente a Gagliano del Capo.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul posto per prestare soccorso al motociclista i sanitari del 118. A causa dello schianto per il 21enne si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice rosso. A incaricarsi dei rilievi utili a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente gli agenti della Polizia municipale.