Operaio resta schiacciato dalle lastre di marmo: grave in ospedale

Le lastre di marmo lo travolgono e il malcapitato termina in ospedale. Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Tiggiano, in via Don Luigi Sturzo. Teatro del drammatico episodio la sede di “Marmi Bleve”, storica impresa artigianale del posto. Vittima dell’accaduto sarebbe uno dei due storici fondatori dell’azienda, che, per cause ancora da accertare, è stato schiacciato dalle pesanti lastre di marmo. Subito soccorso dai presenti, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase per poterlo liberare dal pesante carico. Affidato poi alle cure dei sanitari del 118, il ferito è stato trasportato a sirene spiegate in direzione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è giunto in codice rosso.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tricase, per i rilievi del caso, insieme agli ispettori dello Spesal, a cui è affidata la verifica del rispetto delle misure in materia di sicurezza sul lavoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA