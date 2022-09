Incidente in moto sulla Leverano-Veglie: morto un 45enne

Ancora sangue sulle strade del Salento. A perdere la vita, in un incidente stradale nella notte, Gaetano Musco, centauro 45enne di Veglie. L'uomo sarebbe morto sul colpo.

Lo schianto a ridosso di una rotatoria

L’uomo era in sella alla sua moto, mentre percorreva la Leverano-Veglie, per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo a ridosso di una rotatoria ed è andato a sbattere. Fatale l’impatto sull’asfalto: per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi e definire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.