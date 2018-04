Perde il controllo dell'auto e si ribalta contro un muro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volento schianto ieri sera a Guagnano, intorno alle 22.30, sulla strada provinciale che collega il paese alla vicina frazione di Villa Baldassarri. A restare coinvolta una sola auto, una Fiat 500 condotta da una ragazza del posto, A.L., che intorno da Guagnano procedeva verso la frazione.Per cause ancora da chiarire, la giovane ha perso improvvisamente il controllo del mezzo su cui viaggiava da sola, andando a sbattere violentemente contro il muro di una falegnameria che sorge lungo la strada. L’auto, per via dello schianto, si è capovolta, riducendo letteralmente in frantumi il muro e il cancello che segna l’ingresso della falegnameria. Soccorsa dall’ambulanza giunta sul posto, la ragazza è stata poi trasportata presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Per estrarla dall’auto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, ma era cosciente nel momento in cui è stata soccorsa e non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Campi Salentina per i rilievi di rito.