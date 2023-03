Incidente con l'auto e rimane incastrato tra le lamiere: salvato

Brutto incidente questa mattina tra Gallipoli e Alezio, in via Scalelle. Attorno alle 8 i Vigili del Fuoco di Gallipoli sono intervenuti per estrarre dall'abitacolo di una Kia Picanto un uomo 49 anni che dopo lo schianto era rimasto incatsrato tra le lamiere.

Un ferito

I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarlo dalle lamiere per poi consegnarlo al personale del 118 che ha provveduto a trasportarlo presso l'ospedale di Gallipoli.