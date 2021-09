Schianto sul cancello di una casa, l'altro conducente scappa: un ferito nello scontro fra due auto

Lo schianto su una casa, la richiesta di aiuto e l'altro conducente in fuga. Paura ieri sera a Melissano per uno scontro tra due auto rimaste coinvolte in un incidente tra via De Gasperi e via Campo dei Fiori. Un impatto violento e una delle due auto è finita contro il cancello di un'abitazione danneggiando la parte anteriore.

La fuga nelle vie del paese: indagano i carabinieri

Il conducente della seconda auto è immediatamente ripartito senza neanche prestare soccorso: si è dileguato, in pochi secondi, nelle vie del paese facendo perdere le sue tracce. Questa la versione raccolta dai carabinieri che sono intervenuti insieme con il 118 dopo che è stato lanciato l'allarme. Ferito l'uomo alla guida dell'auto finita sul cancello: è stato estratto dalla vettura ed è stato trasportato, in codice giallo, all'ospedale di Casarano. Ai carabinieri, invece, il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e, soprattutto, capire di più sulla fuga dell'altra auto: potrebbero essere decisive le immagini della telecamera di videosorveglianza