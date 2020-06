Scontro con un'auto: 11enne cade dalla bici, corsa in ospedale

Paura per un ragazzino di 11enne che in bici si è scontrato con un'auto sulla strada che da Sannicola conduce verso Rivabella: l'impatto lo ha fatto volare sull'asfalto con la bici finita sul margine della strada. L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 12. Il ragazzino è stato portato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo i primi soccorsi del 118. Le sue condizioni sono gravi e sono in corso accertamenti. La ricostruzione dell'incidente è affidata ai carabinieri. Ultimo aggiornamento: 15:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA