Incidente su via Vecchia Lizzanello: vigili del fuoco sul posto per estrarre due feriti

C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti coinvolti nell'incidente avvenuto, intorno alle 16, in via Vecchia Lizzanello, a Lecce, incrocio con via F. Camassa prima dello svincolo per le Tangenziali.

L'intervento dei vigili del fuoco

Intorno alle 16 una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta in via Vecchia Lizzanello per un incidente stradale che ha interessato una Ford Fusion con una persona a bordo e un Furgoncino Transit Connect con due persone a bordo.

I vigili del fuoco hanno, insieme al personale del 118 anch’esso presente sul posto, hanno estratto due dei tre feriti dall’interno dei mezzi. Due delle persone coivolte sono state trasportate all'ospedale di Scorrano, una presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce per le cure del caso. Sul posto, al fine di stabilire la dinamica, è intervenuto personale della Polizia Locale di Lecce. Si è registrato un rallentamento del traffico che ha proceduto solo una corsia.