Auto contro scooter sulla 275, sette incidenti in poche settimane. "Via quel semaforo", è polemica

Un altro incidente sulla statale 275, questa volta nel centro di Gagliano del Capo, e torna la polemica sulla sicurezza degli incroci e sull'uso dei semafori. L'episodio è di ieri, ma gli appelli e le liti non accennano a placarsi: un’auto e uno scooter si sono scontrati tra via Unità d’Italia e via De Curtis, lungo il tracciato della Maglie-Leuca che taglia in due l’abitato di Gagliano, a pochi passi più a sud del semaforo in corrispondenza dell'ospedale. I due mezzi si sono scontrati proprio all'incrocio del secondo semaforo, lo scooter è rovinato a terra ed è intervenuto il 118 per soccorrere il conducente che è rimasto lievemente ferito. Nessuna grave conseguenza anche per chi era alla guida dell'auto.

Il sindaco di Gagliano: "Sarà segnalato meglio"

L'incidente, come si diceva, ha scatenato la polemica. Il gruppo politico Gagliano Attiva ha pubblicato le foto su Facebook e ha incalzato l’amministrazione ricordando che "siamo a sette incidenti” ed esprimendo perplessità sul fatto che il semaforo, a lungo rimasto inutilizzato, sia stato accesso dalla nuova amministrazione. Il sindaco Gianfranco Melcarne, interpellato, ha spiegato che saranno valutati eventuali accorgimenti: "Provvederemo a segnalare meglio e a rendere più visibile il semaforo per questo incrocio che oggettivamente continua ad essere rischioso".