Precipita nel vano ascensore: grave una stilista

Ultimo aggiornamento: 12:26

Un volo nel vano dell’ascensore e una donna precipita di tre piani, ora è in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce . È accaduto ieri pomeriggio a Parabita nell’abitazione della donna, una stilista di abiti da sposa molto nota in paese. Carmela Conte, la sfortunata 60enne vittima del singolare incidente domestico (l’ascensore è interno all’abitazione della donna composta da tre piani più un attico) per il quale sono in corso le dovute verifiche volte a comprendere come sia stato possibile che la porta dell’ascensore si sia aperta in assenza della cabina, ma anche la compatibilità delle lesioni con la caduta.Al momento del ricovero presentava una serie di fratture e traumi. In queste ore i medici stanno valutando l’eventualità di un intervento chirurgico.