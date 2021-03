Mercedes esce fuori strada e finisce tra due alberi: padre e figlie salvi per miracolo

Un vero e proprio miracolo ha salvato la vita ad una trentenne- M.R.- di Cutrofiano, e le sue due bambine, a seguito dell’uscita di strada dell’auto, una Mercedes classe “A”, su cui viaggiavano anche insieme alla madre. La macchina, infatti, è passata fra due alberi di ulivo, per poi, fermarsi in aperta campagna.

La più piccola delle due bambine a bordo, di sei mesi, è ricoverata all’ospedale V. Fazzi, di Lecce, in prognosi riservata. L’incidente si è verificato sulla provinciale 362, la Cutrofiano- Supersano, intorno alle ore 14. La vettura era diretta verso quest’ultima località. Ignoto il motivo che ha provocato l’incidente. Sono in corso di accertamento le cause di perdita di controllo del veicolo. Per quanto la strada, su quel tratto, non presenta particolari pericoli. Quel tratto è un rettilineo. Sono in corso gli esami di rito sul conducente: alcool test e tossicologici. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale, al comando del capitano, Mino Durante, per i rilievi del caso.