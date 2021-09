Moto contro auto: incidente su corso Roma a Gallipoli. Un 29enne in ospedale con trauma facciale e numerose ferite

E' andato a finire con la moto contro un'auto in transito. E' accaduto questa notte a Gallipoli in corso Roma dove in un giovane, 29enne, è rimasto coinvolto in un incindente.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, l'auto si stava immettendo sul corso da via Gramsci - era già abbondantemente oltre l'incrocio - quando il giovane, G.G. le sue uniziali, a bordo della sua moto è arrivato dritto sulla parte posteriore dell'auto sbattendo la testa sul finestrino posteriore.

Il giovane, che lavora in un bar del centro a Gallipoli, indossava il casco e ha riportato un trauma facciale e numerose ferite ed è ora ricoverato in ospedale.