Scontro nella notte: evita una bici e si ribalta

Pauroso incidente la notte scorsa intorno alle 2 sulla Corsano-Gagliano. Dalle notizie apprese per fortuna ci sono stati solo feriti e tanta paura. Un'auto si è schiantata con altre due e cappottata nelle vicinanze di un muretto a secco. Distrutte le vetture, una Golf, una Opel Corsa e una Ford Fusion.

Dalle prime ricostruzioni sembra che uno dei tre conducenti abbia frenato e sterzato all'improvviso per evitare un uomo in bici.

Una delle altre auto che sopraggiungere lo avrebbe tamponato per poi finire nella corsia opposta e scontrarsi con la terza auto. La Corsano- Gagliano è una strada poca illuminata. Sul posto gli uomini del 118, i vigili del fuoco e dell'Arma. © RIPRODUZIONE RISERVATA