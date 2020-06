Beve e assume droghe, poi finisce con lo scooter contro una rotatoria: grave un 38enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perde il controllo dello scooter e finisce contro la rotatoria: è in gravi condizioni un 38enne centauro che ieri notte, dopo aver assunto alcol e droghe, si è messo alla guida del suo due ruote lungo la provinciale 14, che da Copertino porta a Sant'Isidoro, nel Salento B.G., le sue iniziali, si trova ora ricoverato in Rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, in gravi condizioni: ha diverse fratture e un trauma cranico. L'incidente si è verificato all'una di questa notte: l'impatto violento contro la rotatoria dello scooter Yamaha T-Max ha sbalzato di sella il 38enne, caduto rovinosamente sull'asfalto. Ad accorgersi dell'accaduto, alcuni automobilisti di passaggio che hanno dato l'allarme e chiamato i soccorsi.