Copertino, scontro tra scooter e camion: 41enne in codice rosso

Incidente stradale poco prima di mezzogiorno sulla strada che collega Copertino a Galatina. Uno scooter è entrato in collissione con un camion e il motociclista, un uomo di 41 anni, è stato sbalzato violentemente dal mezzo. L'impatto è stato frontale, l'uomo è stato immediatamente soccorso ed è stato trasportato in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce.

Si tratta dell'ennesimo incidente in poche ore nella stessa zona. Sono ieri infatti, due sinistri si sono verificati sulla San Pietro in Lama - Copertino, in agro di Monteroni.