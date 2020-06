Un veicolo contromano sulla Lecce-Gallipoli: una donna grave in ospedale

Schianto intorno alle 23 sulla strada statale che collega Lecce a Gallipoli. Un veicolo avrebbe imboccato contromano l'arteria, scontrandosi con altre auto. Una donna è rimasta gravemente ferita. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto i primi soccorsi: la donna è stata accompagnata in ospedale in codice rosso. Meno gravi le condizioni degli altri automobilisti coinvolti. Il tratto stradale è stato bloccato.

