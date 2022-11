Incidente in centro, scontro tra auto: feriti un uomo e una donna

Incidente in centro: uno scontro tra auto provoca due feriti, un uomo e una donna. Nessun ferito grave ma tanta paura in serata a Racale dove due auto si sono scontrate in via Principe di Napoli. Intorno alle 20.30 all’intersezione tra via Principe di Napoli e via Giuseppe Verdi, una Bmw alla cui guida vi era un uomo ha impattato contro una Nissan condotta da una donna, residente a Racale, proprio mentre stava effettuando la curva a destra, in direzione via Giuseppe Verdi.



Inevitabile l'impatto tra i mezzi. Ad intervenire per i controlli di rito e la ricostruzione della dinamica i carabinieri della Compagnia di Casarano.

Sul posto anche i sanitari del 118 i quali hanno prestato soccorso agli automobilisti, trasferendoli entrambi in ospedale per ulteriori accertamenti.