Tragico impatto tra auto e trattore: nel Salento muore un 48enne

Impatto tra auto e trattore: un uomo di 48 anni di Taurisano, C. C., ha perso la vita questa sera sulla strada provinciale Casarano-Taurisano. L'incidente è avvenuto intorno alle 18. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione. Quello che è certo, al momento, è che l'uomo era alla guida della sua Renault Modus. Insieme con lui c'erano la moglie e le figlie. L'impatto con il trattore, molto violento, è costato la vita all'uomo, mentre la sua famiglia è rimasta ferita. La moglie è stata trasferita a sirene spiegate al pronto soccorso del “Vito Fazzi" di Lecce.

Sul posto le forze dell'ordine

Sul posto, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, è intervenuta la polizia stradale. Si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Ugento e Gallipoli.