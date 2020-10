Fuori strada con l'auto, due ragazzi feriti

Perde il controllo dell’auto in curva, esce fuori strada e si cappottano nella campagna circostante. Il brutto incidente stradale che ha coinvolto due giovani di Carmiano si è verificato poco dopo le 13 sulla provinciale che collega Villa Convento con Carmiano. La lancia Ypsilon condotta da una 20enne del posto, in prossimità di un curvone insidioso per la scarsa visibilità, pare abbia perso aderenza con l’asfalto, andando in testa coda e poi ribaltandosi contro un albero situato nella campagna adiacente. I soccorsi, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, sono giunti immediatamente sul posto.



Nel violento impatto, nonostante si siano aperti gli airbag, ad avere la peggio è stata la giovane conducente trasportata d’urgenza in ambulanza in ospedale. Lievi invece le escoriazioni, in fronte e sul braccio, per il ragazzo seduto lato passeggero. Per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Campi salentina. © RIPRODUZIONE RISERVATA