Operaio morto sul cantiere del metanodotto, c'è un indagato. Due consulenti al lavoro per ricostruire l'accaduto

La famiglia ha nominato l'ingegnere Antonio Vernaleone e la Procura l'ingegnere Lelly Napoli: saranno loro due a ricostruire la dinamica dell'incidente mortale sul lavoro avvenuto ieri a Pisignano, sul cantiere per la realizzazione del metanodotto Snam-Tap, cantiere in appalto alla Max Streicher. Una dinamica che, a oggi, risulta ancora incompleta e poco chiara.Due i consulenti, uno nominato dalla Procura e uno dalla famiglia, che seguiranno l'autopsia sul corpo di Simone Martena , il 34enne operaio che ieri ha perso la vita sul cantiere. Secondo le notizie raccolte da Quotidiano, il procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone - che è titolare dell'inchiesta sull'incidente e ha già provveduto a porre l'area sotto sequestro - ha già iscritto nel registro degli indagati il nome del conducente del cingolato coinvolto nell'incidente. Un atto dovuto alla luce del fatto che domani sarà, appunto, effettuata l'autopsia sul corpo del giovane operaio.Martena, di Squinzano, è infatti rimasto schiacciato da una macchina posatubi che si è rovesciata sul terreno. I sindacati, a partire dalla Cgil, hanno richiesto un incontro al prefetto per discutere di sicurezza sul lavoro.