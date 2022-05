Incidente tra camion sulla Maglie-Lecce: strada chiusa e traffico deviato

Brutto incidente tra due mezzi pesanti sulla strada Maglie-Lecce in direzione di quest'ultima all'altezza di Corigliano. Il tamponamento tra camion e un autocarro ha causato una perdita di carico. I mezzi hanno sfondato il guardrail: la strada è attualmente chiusa e il traffico deviato su una strada secondaria che costeggia la provinciale. Sul posto si sono recati i carabinieri e i mezzi di soccorso. I feriti sarebbero due ma non in gravi condizioni. Aggiornamenti ulteriori a breve.