Auto contro bici: ragazza finisce in ospedale

LECCE - Auto contro bici nelle prime ore del mattino a Lecce: una donna è finita in ospedale. L'ennesimo incidente che ha come vittima un ciclista si è verificato lungo via Lodi, in zona Settelacquare, in prossimità della rotatoria di viale Aldo Moro.

La dinamica

A travolgere la bicicletta, per cause ancora da definire, una Volkswagen Up che si immetteva in rotatoria.

APPROFONDIMENTI GLI INCIDENTI Ciclisti feriti in due investimenti: grave un tredicenne LECCE Paura sui viali, ragazza investita mentre era in bicicletta: è...

A bordo della bicicletta c'era una giovane donna, che in seguito all’impatto è caduta rovinosamente sull’asfalto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9. A lanciare l'allarme sono stati i presenti al momento dell'incidente.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato la ragazza presso l’ospedale “Vito Fazzi".

Solo poche settimane fa un'altra ragazza era stata investita sui viali.