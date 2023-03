Incidente tra bici elettrica e auto a Lecce: un ferito ricoverato al “Fazzi”

Incidente stradale a Lecce con un uomo alla guida di una bici elettrica rimasto ferito e costretto al ricovero in ospedale per ulteriori accertamenti. L'impatto tra un'auto e il mezzo elettrico a due ruote è avvenuto poco dopo le 8 nei pressi della rotatoria tra viale Leopardi e viale Giovanni Paolo II.

I soccorsi

Immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto in breve sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure al ferito, hanno disposto il ricovero al "Fazzi" di Lecce.

L'uomo monitorato in pronto soccorso non è in pericolo di vita. Rilievi planimetrici e dinamica del sinistro stradale affidati agli agenti di Polizia Locale.