Auto contro trattore: un ferito in codice rosso

Un incidente si è verificato nel pomeriggio a Sannicola, sulla provinciale: un'auto è finita contro un trattore in località "Sferracavallo", sulla provinciale che collega il comune alle sue marine.

Il mezzo pesante si è ribaltato ma ad avere la peggio è stato il conducente della vettura, una Lancia Y, trasportato in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce, in codice rosso.



Sul posto una Squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli, che ha messo in sicurezza la zona interessata dallo scontro.