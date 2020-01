Incidente all'ingresso di Lecce e una tettoia in fiamme: traffico bloccato lungo la statale

Ultimo aggiornamento: 11:09

Un incendio, probabilmente doloso, e un incidente proprio lungo la statale per Maglie hanno paralizzato il traffico per entrare a Lecce. L'incendio ha interessato una tettoia in legno di una abitazione lungo la Lecce -Cavallino, vicino allo svincolo per la tangenziale. Sul posto, già nella notte, i vigili del fuoco e i vigilantes della Folgore. Sarà ora la Polizia a investigare per comprendere chi e quali ragioni eventuali vi siano all'origine del rogo.Questa mattina, invece, un incidente stradale - l'ennesimo in questi giorni - all'ingresso della città ha ulteriormente rallentato la circolazione. Lo scontro è avvenuto all'altezza della rotatoria di viale Rossini, proprio all'imbocco della statale per Maglie. Sul posto i medici del 118 e i vigili urbani.