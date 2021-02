Scontro fra un'auto e uno scooter alla periferia della città: ferito un ragazzino di 14 anni

Paura al rione San Sabino, periferia di Lecce. In via Bari, dove prima della pandemia si svolgeva il consueto mercato bisettimanale di Lecce, un 14enne in scooter è andato a sbattere contro un'auto - una Citroen C1 - rovinando al suolo. Immediati i soccorsi, allertati dai residenti della zona spaventati dal forte botto avvertito proprio all'ora di cena.

Sul posto le pattuglie della Polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ragazzino a sirene spiegate all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Aggiornamenti nelle prossime ore.

(ha collaborato Cinzia Ferilli)

