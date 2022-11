Incidente auto-moto sulla 275, morto in ospedale il centauro: aveva 54 anni

Non ce l' ha fatta Corrado Minonne, il 54enne odontotecnico di Tricase coinvolto con la sua moto in un incidente che è avvenuto tre settimane fa lungo la Statale 275, all'altezza dell'incrocio Miggiano - Lucugnano. E' morto oggi in ospedale a causa delle troppe ferite riportate.

L'incidente ha visto coinvolti una donna di 46 anni di Miggiano a bordo di una Citroen C4 che, a quanto pare, si stava immettendo da una strada. L'impatto è stato molto violento tanto che il motociclista tricasino, una volta soccorso dagli uomini del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. Si è capito subito la gravità della situazione, ne è prova il ricovero in rianimazione. Purtroppo, oggi la brutta notizia: Corrado Minonne è morto per le troppe ferite riportate.