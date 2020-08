Auto contro moto sulla Martano-Otranto: un ferito grave

Ultimo aggiornamento: 23:34

Un ricovero in codice rosso è il risultato di frontale fra un la moto Honda ed una Giulietta-Alfa. Il fatto è avvenuto sulla provinciale Otranto Martano . Erano circa le 19 quando l'Alfa, questo è quanto ha dichiarato il conducente dell'auto, percorreva la provinciale vero Martano. Secondo una prima ricostruzione la moto gabbia tagliato la strada per imboccare una stradina di campagna. L'impatto è stato inevitabile. A sirene spiegate il 118 ha trasportato il ferito in condizioni gravi presso l'ospedale V. Razzi, di Lecce. Sul posto per i rilievi del caso e per regolare il traffico i Carabinieri del 112 e della caderma di Martano.