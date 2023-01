Incidente sulla tangenziale: auto trafitta da parte a parte dal guardrail. Ferito un 35enne

Paura nella notte per un incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale di Lecce. Un'auto, che per motivi ancora da accertare ha sbandato, è finita ai margini della carreggiata, con il guardrail che l'ha trapassata da parte a parte. Poteva essere una tragedia, simile per dinamica ad altre avvenute mesi fa sempre a Lecce. In particolare, proprio nei pressi dello stesso svincolo perse la vita una giovane maestra d'asilo, Alessandra Musolino, che venne trafitta dal guardrail.

I soccorsi

L'auto, una Matiz, è uscita di strada sulla Tangenziale Est, proprio all'altezza dello svincolo "Motorizzazione". All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, la scena era drammatica: l'auto era trafitta da parte a parte dalla lamiera del guardrail. Fortunatamente il conducente, E.M. di 35 anni, era già in cura del personale 118 ed è stato poi trasportato, in codice giallo, presso l'ospedale di Lecce per accertamenti. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'automobile.