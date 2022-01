Scontro in città con l'auto dei carabinieri: arriva il 118

Scontro con l'auto dei carabinieri a Tricase, ma per fortuna nessun ferito grave. L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 12 all'incrocio tra via Galvani (una strada che porta fuori dalla città verso la zona industriale) e via Malpighi. La Fiat Punto dei carabinieri, proveniente da via Malpighi e con diritto di precedenza, è stata urtata da un'altra Fiat Punto che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe dovuto fermarsi allo stop.

La chiamata al 118 e l'allarme per gli incidenti

Per fortuna non sono gravi le condizioni delle persone rimaste coinvolte nell'incidente. Sul posto sono arrivati anche gli uomini del 118 dopo che sono arrivate le prime chiamate. Non è, purtroppo, la prima volta che si verificano sinistri stradali in quell'incrocio di Tricase. I cittadini, da tempo, richiedono interventi prima che ci scappi la tragedia.