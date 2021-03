Ubriaca, si ribalta con l'auto: salvata da un carabiniere, che si ferisce per estrarla dalle lamiere

Intervenuto sul luogo di un incidente, si ferisce per estrarre dalle lamiere la donna alla guida di un'auto cappottata. Un carabiniere è rimasto ferito ieri sera, infarri, per aiutare N.C.M, 30 anni, di Uggiano La Chiesa. L'incidente è avvenuto proprio nel piccolo comune vicino a Otranto, intorno alle 23 di ieri sera.

Sul posto i carabinieri della stazione di Otranto. Uno dei militari ha riportato ferite, contusioni e graffi alle mani per riuscire a liberare la conducente della Renault Clio ribaltata lungo la strada. Il militare è stato medicato nell'ospedale di Scorrano, mentre la donna, è stata trasportata in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce, dove i medici le hanno diagnosticato ferite guaribili in sette giorni. E' stata poi denunciata per guida in stato di ebbrezza: nel suo sangue, infatti, è stato trovato un livello di alcol cinque volte superiore al consentito e pari a 2,4 grammi di alcol per litro, come risultato dalle analisi effettuate al Pronto soccorso. L'auto è stata sequestrata.