Scontro tra pullman e scooter, un ragazzo in rianimazione

Violento scontro nel tardo pomeriggio sulla strada provinciale 361 che collega Gallipoli e Alezio. Uno scooter è andato a schiantarsi contro la parte anteriore di un pullman di linea, per cause ancora tutte da accertare. L’impatto è avvenuto intorno alle 18.30, nei pressi dell’ospedale di Gallipoli.

Da quanto si apprende, il mezzo pesante stava uscendo dalla stazione di servizio Ip e si stava immettendo nella carreggiata in direzione della cittadina ionica quando è sopraggiunto lo scooter condotto da un ragazzo che viaggiava nella direzione opposta. Nello scontro il giovane alla guida è stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito d’urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è giunto in codice rosso.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tant'è che i medici hanno disposto il suo ricovero nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Sul luogo del sinistro le forze dell'ordine per i rilievi.