Schianto allo stop, due feriti. I pompieri liberano un uomo rimasto incastrato nelle lamiere dell'auto

Sono due i feriti e due le auto rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto, questa mattina, in via D’Annunzio, all’incrocio con via Confalonieri, a Surbo. Forse il mancato rispetto di uno stop la causa dell’incidente che ha procurato ferite, fortunatamente non gravi, ai due conducenti di una Fiat Punto è una Lancia Msa, trasportati con due ambulanze del 118 presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Per uno dei due automobilisti, rimasto incastrato all’interno dell’autovettura ribaltata su un fianco, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Lecce che hanno liberato l’uomo e hanno premesso la rimozione delle auto dalla carreggiata, dopo l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Lecce che hanno eseguito i rilievi.