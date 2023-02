Incidente tra un'auto e uno scooter: ragazzo di 17 anni è grave in ospedale

Grave incidente stradale a Melissano: un ragazzino di 17 anni è stato trasportato in ospedale a Lecce in codice rosso. Il violento impatto tra uno scooterone e un’auto si è verificato intorno alle 17. Ad avere la peggio il ragazzo, sbalzato dalla sella e caduto rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi e la corsa in ospedale

A lanciare l’allarme per i soccorsi alcuni automobilisti di passaggio. In breve sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Il ferito, dopo le prime cure ricevute sul posto dai medici, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per un sospetto trauma facciale e importanti lesioni agli arti superiori e inferiori.