Carambola in centro e l'auto si cappotta: viva per miracolo l'automobilista

Incidente stradale in viale Ferrari a Casarano questo pomeriggio per fortuna senza conseguenze per la persona coinvolta. Erano le 19 circa quando una signora alla guida di una Lancia, mentre proseguiva verso il centro commerciale di via Vanoni, forse per distrazione, ha urtato un'automobile parcheggiata alla sua destra.

L'impatto ha determinato il cappottamento della Lancia che si è fermata al centro della carreggiata. La signora, rimasta cosciente, è stata soccorsa da altri automobilisti che hanno fatto intervenire il 118.

Portata al pronto soccorso dell'ospedale "Ferrari", la donna ha riportato solo una lieve ferita al braccio. Per rivelare il sinistro e gestire la viabilità della zona sono intervenuti i vigili urbani.