«Multa evitata con il vino». Chiusa l’inchiesta penale, tre carabinieri trasferiti

Chiusa l'inchiesta della Procura di Brindisi che ha messo in luce violazioni contestate ad alcuni carabinieri salentini in servizio nella caserma di Cellino San Marco: vino in cambio di una mancata multa. E indicazioni su inchieste coperte ancora dal segreto istruttorio.

Otto in tutto gli indagati: cinque militari dell'Arma, i tre in servizio a Cellino nelle scorse ore sono stati trasferiti in altre sede.

Si va verso... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati