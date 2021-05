Rifiuti tossici nei terreni, indagini già chiuse: così le imprese risparmiavano fino al 90% dei costi di smaltimento

Indagine lampo già impacchettata: sono già stati notificati ai 44 indagati gli avvisi di conclusione dell'inchiesta che ha portato all'arresto di 13 persone per traffico di rifiuti, anche pericolosi, tombati in masseria o incendiati all'aperto nel Tarantino e in Salento, trattati come una succursale della terra dei fuochi. L'attività investigativa è stata coordinata dal pm della Dda, Milto Stefano De Nozza, e condotta da carabinieri del Noe di Lecce e dalla Finanza di Taranto. È andata avanti spedita: la Procura, con questa mossa, prova ad accelerare per andare verso il processo. Subito, in tempi rapidi. Ci sono 20 giorni di tempo per presentare memorie o chiedere interrogatorio. Poi, potrebbe essere formulata la richiesta di rinvio a giudizio.

Il nodo centrale è il grave danno ambientale procurato alle campagne a nord di Lecce e nel Tarantino con sversamento illegale di 600 tonnellate di rifiuti provenienti da produzioni industriali. L'obiettivo è quello di giungere presto a una soluzione della vicenda che consenta anche di bonificare le aree ed evitare forme gravi di inquinamento e di contaminazione delle falde.

Il blitz



L'operazione All black risale a lunedì scorso. Dei tredici arrestati dieci sono in carcere e tre ai domiciliari. C'è anche un sequestro per equivalente di oltre 200mila euro. I provvedimenti restrittivi portano la firma del gip di Lecce, Alcide Maritati. Surbo, Lecce, Crispiano e Mottola le località dove nel giro di un solo anno sono stati stoccati i rifiuti di 28 operazioni di trasporto gestite - questa l'accusa - prima dall'impresa Casarisparmio con a capo il tarantino Roberto Scarcia, 66 anni, ritenuto vicino agli ambienti della criminalità organizzata campana e calabrese. Ed in seguito dalla Ecoambiente e Scavi (inesistente anche questa) di Luca Di Corrado, 32 anni, di Taranto anche lui. L'organigramma tracciato dall'inchiesta attribuisce una figura di rilievo al mediatore Nestore Coseglia, 55 anni, di Napoli. Salvatore Coscarella e Massimiliano Ercole, 76 e 48 anni, di Cosenza, avrebbero avuto il compito di individuare le aziende produttrici di rifiuti. Gli incaricati di ricercare i siti dove stoccare illecitamente i rifiuti sarebbero stati Francesco Sperti, 56 anni, di Manduria; Claudio Lodeserto, 56 anni, di Lecce; Carmine Frascella, 40 anni, di Monteiasi. I siti sarebbero stati messi a disposizione da Pasquale Coletta, 67 anni, di Mottola, proprietario di una cava; Palmiro Mazzotta, 74 anni, proprietario di capannoni di Surbo; e Luca Grassi, 48 anni, di Lecce, proprietario del terreno di masseria Fasani. Un'organizzazione ramificata per individuare siti di stoccaggio, trasportatori diventati compiacenti grazie a retribuzioni extra e capace di falsificare la documentazione per darsi una parvenza di legalità: dalle bolle di trasporto dei rifiuti fino all'autorizzazione unica per la gestione di un impianto di stoccaggio clonata da un'impresa salentina.

Il risparmio



Da quanto è emerso, alle aziende committenti sarebbe stato garantito un risparmio fino al 90% rispetto alle tariffe normali per lo smaltimento. Ad alimentare il business anche il blocco con la Cina: è il Paese a cui in passato sono state destinate a prezzi bassissimi le balle di scarti vari prodotte anche in Italia.

Il fenomeno del traffico dei rifiuti, infatti, ha rilevato il gip Maritati, è legato ai costi di gestione delle imprese. Le stesse, al fine di lucrarne un notevole abbattimento, «ricorrono sempre più frequentemente a soggetti talvolta legati al crimine organizzato» che si presentano con offerte di smaltimento a costi ridotti e assolutamente concorrenziali. Ciò è possibile perché, dice l'ordinanza, propongono solo un fittizio servizio di smaltimento, «operando invece attraverso metodologie illecite e sottratte ad ogni controllo, in quanto abusive». Sarebbe stato generato «un danno ambientale di proporzioni considerevoli» che potrebbe essere rivendicato in sede di costituzione di parte civile dal ministero dell'Ambiente o dai Comuni interessati.