Neonata morta dopo una caduta, donati gli organi. Ascoltata per la seconda volta la baby sitter

La procura belga accende un faro sulle presunte incongruenze nei fatti riportati sulla morte della piccola di 6 mesi - figlia di una donna di Carmiano residente in Belgio - ed è tornata ad ascoltare per la seconda volta la babysitter a cui era stata affidata la neonata. La verità su quanto accaduto la mattina di lunedì 27 febbraio alla neonata, morta in ospedale per un’emorragia celebrale a seguito della frattura del cranio che sarebbe avvenuta in asilo nido, la cercano le autorità belghe e l’attendono mamma Ilaria e papà Simone, i genitori della bimba, travolti dalla tragedia.

Assenso alla donazione degli organi

Pur essendo distrutti dalla sofferenza, hanno dato l’assenso alla donazione degli organi, avvenuta questa mattina in ospedale. Un enorme atto di generosità, in un momento di estremo dolore.



La procura belga intanto continua ad indagare per approfondire i fatti: dopo il primo ascolto della babysitter 33enne a cui era stata affidata la bambina, è tornata ad ascoltare la donna. Il punto di partenza, secondo le ricostruzioni degli investigatori riportate sui giornali dalla stampa locale e internazionale, è l’incidente che si sarebbe verificato lunedì scorso, intorno alle 10.30 del mattino in un asilo nido a Kesse-Lo, nelle Fiandre. La bimba sarebbe caduta dalle braccia della babysitter a cui era stata affidata. Un trauma tale da rendere necessario il ricovero d’urgenza in ospedale. La donna interrogata nell’immediatezza dei fatti dalla Polizia avrebbe confermato la dinamica. Ma il pubblico ministero di Luven, ha ugualmente avviato un’inchiesta perché “secondo gli accertamenti del medico legale, la dichiarazione non sarebbe compatibile con le lesioni subite dalla neonata”.

Le ipotesi

I nuovi risvolti giudiziari emersi nelle ultime ore e raccolti della stampa belga, riguarderebbero due versioni in parte diverse tra loro. La prima riferisce che la babysitter teneva in braccio la bambina che le è poi scivolata cadendo su un fasciatoio. La seconda invece farebbe riferimento alla caduta della bimba dal fasciatoio a terra. Ipotesi al momento senza certezza, entrambe però finite al vaglio degli inquirenti.