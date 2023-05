Sistema Otranto: a processo i fratelli Cariddi, esce di scena Ruggeri

Dovranno affrontare un processo con rito ordinario, i due fratelli Luciano e Pierpaolo Cariddi, al centro di un maxi procedimento sul cosiddetto "sistema Otranto". Esce di scena da questo processo l'ex senatore e assessore regionale Totò Ruggeri. A giudizio anche gli imprenditori coinvolti.

La decisione del gup

Lo ha stabilito il gup Alessandra Sermarini, al termine dell'udienza preliminare che si è svolta in più tranche. Il processo inizierà il 6 dicembre prossimo.

Un solo imputato ha scelto di patteggiare. Il gup ha anche deciso alcuni proscioglimenti. Il rinvio a giudizio era stato chiesto dal pm Giorgia Villa e dal procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone per 60 persone in tutto. Parte civile il Comune di Otranto, la Provincia di Lecce e la Regione. Stando alle contestazioni, formulate sulla base di indagini dei i carabinieri del Nucleo investigativo, i finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria e la polizia provinciale, in quel di Otranto sarebbero stati commessi «plurimi» delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro l’amministrazione della giustizia, al fine di agevolare un gruppo di imprenditori in una serie di iniziative private, in cambio del «consolidamento e incremento del consenso elettorale per Luciano Cariddi, già sindaco di Otranto e candidato al senato nel marzo 2018, nonché per il fratello Pierpaolo, subentrato quale primo cittadino».

Obiettivo e al contempo strumento, a parere della Procura, per la «realizzazione degli investimenti economici degli imprenditori amici realizzati con modalità illecite e con una vera e propria svendita del territorio del Comune di Otranto, in spregio agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme di tutela del paesaggio». I fratelli Pierpaolo e Luciano Cariddi sono assistiti dagli avvocati Michele Laforgia, Viola Messa, Alessandro Dello Russo e Gianluca D'Oria. Ruggeri da Salvatore Corrado e Giuseppe Fornari.