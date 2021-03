“Giustizia svenduta”, arrestato l'ex comandante dei carabinieri Noe: è accusato di depistaggio e calunnia

E' stato arrestato ieri mattina e si trova ora ai domiciliari l'ex comandante dei carabinieri del Noe di Bari, Angelo Colacicco, attualmente in servizio presso il comando dell'Undicesimo Reggimento Carabinieri Puglia. Il militare è accusato di depistaggio delle indagini condotte dalla Procura di Lecce sui magistrati di Trani e di calunnia in danno del pm di Lecce Roberta Licci. I fatti risalgono al periodo in cui era al comando del Noe. È stato arrestato ieri, ma la Procura di Potenza ne ha dato notizia solo oggi.

Secondo gli investigatori e l'accusa, Colacicco avrebbe fornito dichiarazioni false e reticenti in relazione agli accertamenti a carico dei magistrati di Trani, accusando falsamente il pm Licci di averlo intimidito e minacciato durante l'esame testimoniale. Non solo. Colacicco avrebbe tentato di convincere carabinieri di grado inferiore al suo di testimoniare il falso, confermando la sua versione dei fatti.