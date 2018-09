Case popolari in cambio di voti/ Il “lavoro sporco” affidato alla malavita. Minacce e botte a chi osava ribellarsi al sistema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Minacce a mano armata e botte. Chi si opponena al sistema che dettava legge nel settore delle case popolari ancada incontro a questo. Lo hanno accertato gl iinvestigatori delle Fiamme Gialle e i sostituti della Procura. Si tratta del "lavoro sporco", affidato a elementi della criminalità organizzata. La prova, per i magistrati, che i clan della Scu avevano messo mano sull'affare case popolari. L'inchiesta sfociata nella retata di stamani vede al centro dell'attenzione di pm e finanzieri due personaggi, i leccesi Umberto Nicoletti (31 anni) e Nicola Pinto (41), gli unici a finire in carere. La Procura contesta loro l’aggravante del metodo mafioso alle accuse di tentata violenza privata e lesioni aggravate: Nicoletti ha alle spalle una condanna definitiva per aver fatto parte del clan mafioso guidato da Filippo Cerfeda e Fabio Franco.Vittima della spedizione fu un uomo che decise di ribellarsi al sistema denunciando presunti illeciti nell'assegnazione di un immobile commerciale in via Pistoia (senza bando) e l’occupazione abusiva di una casa di piazzale Cuneo. Per questo venne "punito", picchiato a sangue e minacciato con due pistole. «Infame, vai a ritirare la denuncia», gli imposero. Gli aggressori erano convinti che la perqquisizione del giorno prima nell’ufficio Casa del Comune fosse la conseguenza della sua denuncia.