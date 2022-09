Mazzette e Camorra? Torna libero l'ex assessore Andrea Guido

Torna in libertà l'ex assessore e consigliere comunale di Lecce Andrea Guido, coinvolto in una inchiesta della Dda di Napoli su un presunto tentativo di espansione della Camorra in Puglia. Per Guido, gli avvocati Ivan Feola e Andrea Sambati avevano formulato istanza di revoca della misura al gip, dopo indagini difensive, oltre che un ulteriore ricorso al Tribunale del Riesame che si discuterà il 12 settembre.

Le accuse

Il politico è accusato di concorso in corruzione aggravata dalla finalità mafiosa. Gli viene contestato di aver intascato denaro per 2.500 euro, in cambio della promessa di favori per un’azienda riconducibile a persone di Afragola, la Soloil, intenzionata a entrare - secondo l’impostazione dell’accusa - nel mercato salentino dello smaltimento di oli esausti per conto delle pubbliche amministrazioni. Durante l’interrogatorio di garanzia aveva specificato di non aver mai percepito un solo cent, versione confermata anche dall’altro salentino arrestato, Giuseppe D'Elia. Per entrambi, e per altre 45 persone è stato disposto il processo con rito immediato che inizierà il 17 ottobre prossimo dinanzi al Tribunale di Napoli in composizione collegiale.