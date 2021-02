Incentivi Boc, lo staff non dovrà restituire i soldi: a Palazzo Carafa nemmeno un euro, le somme non sono più dovute

Incentivi Boc. Il gruppo di lavoro non dovrà restituire nemmeno un euro a Palazzo Carafa. La sentenza ieri mattina: il giudice del Lavoro Maria Gustapane ha messo fine ad una vicenda durata anni che ha visto coinvolti Giuseppe Filippi Filippi e Lucio Stefanelli Lucio, all'epoca in regime di collaborazione continuata e continuativa con il Comune; Antonio Migali, assunto con contratto a tempo determinato, e Rizzo Donatella, all'epoca in tirocinio presso il Settore Economico del Comune. «Una causa intentata nel 2020 - spiega l'avvocato Luca Sambati, legale di Filippi Filippi - va oltre i termini di prescrizione, secondo il giudice, pertanto quelle somme non sono più dovute da parte dei dipendenti».



I quattro erano finiti nell'inchiesta Boc, del lontano 2005 quando i pubblici ministeri Marco D'Agostino e Giovanni De Palma avviarono le indagini su Palazzo Carafa per i 684mila euro stanziati per l'operazione finanziaria che nel 2006 fece entrare 100 milioni di euro nella casse comunali con la vendita dei Boc, Buoni obbligazionari comunali. Inchiesta che coinvolse l'allora dirigente del Settore Economato, Giuseppe Naccarelli e l'allora assessore al Bilancio Ennio De Leo, infine processati e condannati in sede.



A Naccarelli, si contestava di aver attestato falsamente la regolarità contabile e la copertura della spesa per liquidare 684mila 400 euro utilizzando il capitolo del bilancio comunale rimborso di quota capitale di mutui e prestiti che invece avrebbe avuto altre finalità. La forzatura avrebbe consentito di ricevere il premio: 319mila e 800 euro a Naccarelli; 42mila euro a Stefanelli, Filippi Filippi e Mighali, e 27mila euro alla Rizzo. Tutti assolti, gli altri, nel processo penale perché il fatto non costituisce reato. Era l'1 febbraio del 2018: per i 153mila euro versati ai quattro componenti dello staff nominato a Palazzo Carafa con il compito di redigere il progetto sui Buoni obbligazionari comunali per ridurre il tasso di interesse sui prestiti di 85 milioni di euro con la Cassa depositi, i giudici della seconda sezione penale (presidente Roberto Tanisi, relatore Silvia Saracino, a latere Valeria Fedele, cancelliere Giampiero Pugliese), ritennero insussistente l'accusa di peculato. Come dire, compensi regolari.



Dal processo penale si è aperta la procedura affidata al giudice del Lavoro al quale, nel 2020, Palazzo Carafa si rivolge per chiedere la restituzione delle somme ai quattro componenti dello staff. Una richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla corresponsione degli incentivi non dovuti. Per il giudice del Lavoro però i quattro dello staff non devono nulla al Comune: «Una causa intentata nel 2020 - spiega l'avvocato Luca Sambati, legale di Giuseppe Filippi Filippi- va oltre i termini di prescrizione, secondo il giudice, pertanto quelle somme non sono più dovute da parte dei dipendenti». Il Comune pensava di poter recuperare i soldi anche a distanza di 14 anni essendosi costituito parte civile nel processo penale, interrompendo così i termini della prescrizione. Motivazioni che non sono state accolte dal giudice ai fini della condanna degli imputati, perché è vero che il Comune si è costituito parte civile ma «alla fine del processo penale con sentenza passata in giudicato gli imputati sono stati tutti assolti spiega Sambati pertanto, secondo il giudice del lavoro quella costituzione di parte civile non può avere efficacia interruttiva della ripetizione di indebito fatta in sede civile».

