Paura a Lizzanello: incendio in casa all'ora di pranzo. Distrutto il primo piano di una villetta

Paura a Lizzanello dove un incendio si è sviluppato in una villetta bifamiliare distruggendo interamente il primo piano, mentre la famiglia proprietaria dell'immobile stava pranzando al pianterreno.

Le fiamme sono divampate poco dopo le 14 all’interno di un’abitazione in via Salvemini. All’origine del rogo, che ha provocato ingenti danni alla struttura ma per fortuna nessun ferito, ci sarebbe stato un improvviso cortocircuito in una delle camerette da letto dei bambini.

Sul posto i vigili del fuoco di Lecce e Maglie che hanno dovuto faticare oltre un'ora per domare le fiamme.