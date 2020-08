Strage di ulivi sulla 101: a fuoco oltre 300 alberi

Ultimo aggiornamento: 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 10 ettari di terreno completamente bruciati, in fiamme più di trecento ulivi. Un incendio difficile da domare quello che ieri pomeriggio ha interessato la zona di Galatina sulla Statale 101.I primi a intervenire sono stati gli uomini del Nucleo Operativo di Protezione Civile di Galatina che questa settimana sono appunto la prima squadra a disposizione della Regione Puglia per gli incendi. L'area era recintata ed entrare dall'unico accesso possibile è stato complicato. Le operazioni si sono svolte per circa quattro ore dalle ore 15. A supporto della Protezione Civile di Galatina, coordinata da Vito Murrone, sono successivamente arrivati dei colleghi da Copertino e i Vigili del Fuoco della boschiva di Lecce.Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio.