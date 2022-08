Uliveti e arbusti in fiamme: ancora un rogo nel basso Salento

Un incendio ha interessato uliveti e macchia mediterranea a Ugento nel pomeriggio di oggi. In zona Campolisio, nelle campagne di Ugento, il rogo è partito probabilmente da alcune sterpaglie ed è stato alimentato dal vento che in queste ore sta soffiando sul basso Salento. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione civile di Ugento, che sono ancora al lavoro, in queste ore, per spegnere il fuoco con i mezzi a disposizione. Molti gli ulivi dati alle fiamme. Da capire se dietro il rogo vi sia la mano dell'uomo, come da queste parti accade sempre più spesso.