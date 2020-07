In fuga dalle case al mare, lambite dalle fiamme: evacuate decine di famiglie nel Salento. In arrivo i canadair

Ultimo aggiornamento: 14:41

Un vasto incendio sta interessando in queste ore la costa di Tricase , nel Salento. Si attende a minuti l'arrivo di alcuni canadair per domare le fiamme che si estendono per circa tre chilometri, da località Isola a Tricase porto.Diverse le squadre dei vigili del fuoco sul posto, coadiuvate dai carabinieri e dalla municipale: il forte vento di tramontana, che alimenta il rogo, ha convinto i militari e i caschi rossi a far evacuare con urgenza le famiglie residenti o in vacanza nella zona.