Trepuzzi, incendio al ristorante: gravi danni alla struttura

Sarebbe stato causato dal malfunzionamento di una cella frigorifera l’incendio che si è sviluppato, intorno alle 3.30, prima in un vano adibiti a deposito e poi in una sala della pizzeria Creola, di via Guglielmo Pepe, all’incrocio con via San Giovanni Bosco, a Trepuzzi.

Ingenti i danni al locale

Ingenti i danni, che non sarebbero coperti da assicurazione, alla sala del locale realizzata con una copertura e una struttura in legno che è andata distrutta. A spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, giunti sul posto insieme ai carabinieri della locale stazione.

L'incendio forse dovuto a un corto

Secondo il proprietario, A. M., 41enne del posto, si tratterebbe di un incendio accidentale, anche nella giornata precedente aveva fatto riparare un interruttore a causa di un guasto. Questo elemento quindi farebbe escludere le ipotesi che si possa trattare di un gesto di matrice estorsiva.