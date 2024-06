Incendio nell'ex parco divertimenti: nel cielo una nube nera

Un vasto incendio sta interessando in queste ore la periferia di Alliste sulla strada per la frazione Felline. Il rogo, partito dagli uliveti a ridosso della zona artigianale, si è propagato nell'area del parco divertimenti, oggi non più attivo, "La porta magica".

Fumo nero

Il fuoco sta distruggendo le strutture in plastica e metallo dell'attività, facendo sollevare una densa nube di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto, oltre ai proprietari, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Alliste e un operatore dell'istituto di vigilanza Fidelpol, mentre si è in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. I presenti hanno tentato di arginare le fiamme con estintori e con il sistema antincendio dell'attività.

Diversi i focolai

Nella zona sono presenti diversi focolai, il che fa pensare che l'intera area a ridosso della zona artigianale sia stata presa di mira appositamente. Il timore, ora, è che il fuoco possa propagarsi alle aziende e alle abitazioni vicine.